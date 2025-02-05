Овечкин догнал Капризова и вышел на второе место по голам в пустые ворота в текущем сезоне

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившись заброшенной шайбой в пустые ворота в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз», забил, таким образом, уже шестой подобный гол в текущем сезоне.

Таким образом, Овечкин догнал по этому показателю другого россиянина — форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, на счету которого также шесть шайб в пустые ворота соперников. Лидирует в данном рейтинге финский нападающий «Каролины Харрикейнз» Микко Рантанен, начавший сезон в составе «Колорадо Эвеланш». В его активе семь заброшенных в пустые ворота шайб.

Напомним, игра, проходившая на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в столице США, завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

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