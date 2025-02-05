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Александр Овечкин догнал Кирилла Капризова по голам в пустые ворота в текущем сезоне. Лишь у одного игрока этот показатель выше

Овечкин догнал Капризова и вышел на второе место по голам в пустые ворота в текущем сезоне
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившись заброшенной шайбой в пустые ворота в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз», забил, таким образом, уже шестой подобный гол в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Манджапане (Сандин, Дауд) – 14:08     1:1 Беннетт (Боквист) – 19:30     2:1 Уилсон (Протас) – 21:15 (sh)     2:2 Барков (Вераге, Райнхарт) – 24:14     3:2 Эллер (Карлсон) – 42:19     4:2 Дауд (Манджапане, Строум) – 46:10     4:3 Ткачук (Шмидт, Беннетт) – 47:46     5:3 Протас – 58:21     6:3 Овечкин (Фехервари, Дауд) – 59:59    

Таким образом, Овечкин догнал по этому показателю другого россиянина — форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, на счету которого также шесть шайб в пустые ворота соперников. Лидирует в данном рейтинге финский нападающий «Каролины Харрикейнз» Микко Рантанен, начавший сезон в составе «Колорадо Эвеланш». В его активе семь заброшенных в пустые ворота шайб.

Напомним, игра, проходившая на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в столице США, завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

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