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Голкипер Илья Сорокин признан НХЛ первой звездой матча «Айлендерс» — «Вегас»

Голкипер Илья Сорокин признан НХЛ первой звездой матча «Айлендерс» — «Вегас»
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Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин был признан экспертами НХЛ первой звездой матча регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» (2:1), который завершился в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) в ночь с 4 на 5 февраля мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Хорват (Пелеч, Цыплаков) – 18:21     1:1 Саад (Хаг, Руа) – 47:40     2:1 Нельсон (Романов, Деанджело) – 50:43    

Сорокин в этой игре отразил 33 из 34 бросков в створ своих ворот (97,06%) и помог «островитянам» одержать победу.

Статус второй звезды матча получил нападающий ньюйоркцев Брок Нельсон, на счету которого вторая шайба «Айлендерс», ставшая победной. Третьей звездой стал форвард «островитян» Бо Хорват, открывший счёт на 19-й минуте игры.

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