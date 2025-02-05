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Расписание матчей КХЛ на 5 февраля 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 5 февраля 2025 года
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Сегодня, 5 февраля, пройдёт одна встреча регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет ярославский «Локомотив», который набрал 80 очков после 53 матчей. В тройку на Западе входят череповецкая «Северсталь» и ЦСКА.

Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет челябинский «Трактор», который набрал 74 очка после 54 матчей. В тройку Восточной конференции входят казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист».

Регулярка сезона-2024/2025 завершится 23 марта.

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