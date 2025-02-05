М. Анисин: СКА не хватает травмированных лидеров

Обладатель Кубка Гагарина — 2012, тренер Михаил Анисин прокомментировал итоги матча СКА – «Ак Барс» (3:8).

«Матчи СКА всегда привлекают повышенное внимание. Если какая-либо из команд, даже, например, ЦСКА, проигрывает с крупным счётом, это не так широко обсуждают, как поражения петербуржцев. По мне, проигрыш «Ак Барсу» не отличается от любого другого. С самого начала у хозяев игра не пошла, основной вратарь Плешков получил травму. Да и бывают такие дни, когда у одних залетает всё, у других — ничего или с трудом, как ни играй и ни старайся.

Тем не менее отмечу «Ак Барс», и ни в коем случае не скажу, что им повезло. Они очень неплохо смотрятся перед плей-офф и входят в число главных претендентов на кубок. Что касается СКА, то сказывается нехватка большинства лидеров, выбывших из-за травм. Плотников, Толчинский, Хайруллин, Кузнецов, Грицюк не играют. СКА при этом всё равно побеждал, переигрывал главных конкурентов в таблице — «Спартак» и «Динамо», но всё равно резервы не безграничны и без лидеров тяжело. С их возращением игра армейцев будет другой», — сказал Анисин «Чемпионату».