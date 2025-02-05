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М. Анисин: СКА не хватает травмированных лидеров

М. Анисин: СКА не хватает травмированных лидеров
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Обладатель Кубка Гагарина — 2012, тренер Михаил Анисин прокомментировал итоги матча СКА – «Ак Барс» (3:8).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 8
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Яшкин, Лямкин) – 00:25 (5x5)     0:2 Галимов – 06:34 (5x5)     0:3 Пустозёров (Яруллин, Кошелев) – 09:27 (5x5)     1:3 Зыков (Бардаков, Никишин) – 12:30 (5x5)     1:4 Галимов (Коршков, Барабанов) – 14:12 (5x5)     1:5 Лямкин (Коршков, Галимов) – 16:52 (5x5)     1:6 Галимов (Барабанов) – 19:05 (5x5)     1:7 Кошелев (Семёнов) – 23:59 (4x5)     2:7 Бардаков (Зыков, Никишин) – 27:51 (5x5)     3:7 Бардаков (Демидов, Никишин) – 41:44 (5x5)     3:8 Бровкин – 58:51 (en)    

«Матчи СКА всегда привлекают повышенное внимание. Если какая-либо из команд, даже, например, ЦСКА, проигрывает с крупным счётом, это не так широко обсуждают, как поражения петербуржцев. По мне, проигрыш «Ак Барсу» не отличается от любого другого. С самого начала у хозяев игра не пошла, основной вратарь Плешков получил травму. Да и бывают такие дни, когда у одних залетает всё, у других — ничего или с трудом, как ни играй и ни старайся.

Тем не менее отмечу «Ак Барс», и ни в коем случае не скажу, что им повезло. Они очень неплохо смотрятся перед плей-офф и входят в число главных претендентов на кубок. Что касается СКА, то сказывается нехватка большинства лидеров, выбывших из-за травм. Плотников, Толчинский, Хайруллин, Кузнецов, Грицюк не играют. СКА при этом всё равно побеждал, переигрывал главных конкурентов в таблице — «Спартак» и «Динамо», но всё равно резервы не безграничны и без лидеров тяжело. С их возращением игра армейцев будет другой», — сказал Анисин «Чемпионату».

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