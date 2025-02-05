Расписание матчей ВХЛ на 5 февраля 2025 года

Сегодня, 5 февраля, пройдут пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 05 февраля 2025, среда. 17:30 МСК Ижсталь Ижевск Не начался Торос Нефтекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 05 февраля 2025, среда. 18:30 МСК Химик Воскресенск Не начался Нефтяник Альметьевск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 05 февраля 2025, среда. 19:00 МСК Олимпия Кирово-Чепецк Не начался Торпедо-Горький Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Горняк-УГМК», который набрал 72 очка после 52 сыгранных матчей. На втором месте находится «Металлург» из Новокузнецка с 71 очком. Замыкает тройку лидеров «Рубин», также имеющий 71 балл в активе. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать 31 очко за 49 встреч.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.