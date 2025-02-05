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Расписание матчей ВХЛ на 5 февраля 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 5 февраля 2025 года
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Сегодня, 5 февраля, пройдут пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
05 февраля 2025, среда. 10:00 МСК
Омские Крылья
Омск
2-й период
2 : 0
Магнитка
Магнитогорск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
05 февраля 2025, среда. 17:30 МСК
Ижсталь
Ижевск
Не начался
Торос
Нефтекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
05 февраля 2025, среда. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Не начался
Нефтяник
Альметьевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
05 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
АКМ
Тульская область
Не начался
Челны
Набережные Челны
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
05 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
Олимпия
Кирово-Чепецк
Не начался
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Горняк-УГМК», который набрал 72 очка после 52 сыгранных матчей. На втором месте находится «Металлург» из Новокузнецка с 71 очком. Замыкает тройку лидеров «Рубин», также имеющий 71 балл в активе. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать 31 очко за 49 встреч.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.

Календарь ВХЛ
Турнирная таблица ВХЛ
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