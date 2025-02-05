Расписание матчей МХЛ на 5 февраля 2025 года
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Сегодня, 5 февраля, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Спутник
Альметьевск
Не начался
Авто
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
Не начался
Стальные Лисы
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 18:00 МСК
Русские Витязи
Московская область
Не начался
Хорс-Карелия
Кондопога
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
Академия СКА-Юниор
Московская область
Не начался
МХК Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Не начался
Амурские Тигры
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
МХК Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 68 очков после 40 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 62 очка после 40 игр. На третьей строчке располагается «Локо» — 57 очков после 40 встреч.
В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 64 очка за 41 матч. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (62), на третьем — «Ирбис» (60).
Комментарии
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