Расписание матчей МХЛ на 5 февраля 2025 года

Сегодня, 5 февраля, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 05 февраля 2025, среда. 17:00 МСК Спутник Альметьевск Не начался Авто Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 05 февраля 2025, среда. 17:00 МСК Реактор Нижнекамск Не начался Стальные Лисы Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 05 февраля 2025, среда. 18:00 МСК Русские Витязи Московская область Не начался Хорс-Карелия Кондопога Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 05 февраля 2025, среда. 19:00 МСК Академия СКА-Юниор Московская область Не начался МХК Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 05 февраля 2025, среда. 19:30 МСК МХК Динамо М Москва Не начался Крылья Советов Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 68 очков после 40 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 62 очка после 40 игр. На третьей строчке располагается «Локо» — 57 очков после 40 встреч.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 64 очка за 41 матч. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (62), на третьем — «Ирбис» (60).