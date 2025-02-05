16 сейвов Георгиева не помогли «Сан-Хосе» уйти от поражения в игре с «Монреалем»

5 февраля на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Монреаль Канадиенс». Победу со счётом 4:3 одержали гости.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
На шестой минуте первого периода Маклин Селебрини с передач Тайлера Тоффоли и Вильяма Эклунда открыл счёт во встрече.
На 52-й секунде второго периода Коул Кофилд с передач Ника Судзуки и Лэйна Хатсона восстановил равенство в счёте. На пятой минуте периода Алекс Ньюхук с передач Александра Каррье и Кирби Дака вывел гостей вперёд. На 15-й минуте периода Коллин Граф с передачи Баркли Гудроу сделал счёт 2:2.
В начале третьей двадцатиминутки Брендан Галлахер вновь вывел «Монреаль» вперёд. На 11-й минуте периода Тайлер Тоффоли с передачи Маклина Селебрини в третий раз сделал счёт равным. На 16-й минуте периода Йоэль Армиа с передачи Джейка Эванса забросил четвёртую шайбу гостей в игре.
Российский вратарь «акул» Александр Георгиев отразил 16 бросков.
- 5 февраля 2025
-
09:40
-
09:30
-
09:11
-
09:10
-
09:00
-
08:49
-
08:43
-
08:42
-
08:41
-
08:30
-
08:14
-
08:05
-
07:59
-
07:58
-
07:45
-
07:30
-
07:23
-
07:14
-
07:10
-
06:50
-
06:49
-
06:44
-
06:21
-
06:16
-
06:10
-
06:08
-
06:02
-
06:02
-
05:49
-
05:45
-
05:42
-
05:42
-
05:40
-
05:36
-
05:30