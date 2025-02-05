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Сан-Хосе Шаркс — Монреаль Канадиенс, результат матча 5 февраля 2025, счет 3:4, НХЛ 2024-2025

16 сейвов Георгиева не помогли «Сан-Хосе» уйти от поражения в игре с «Монреалем»
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5 февраля на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Монреаль Канадиенс». Победу со счётом 4:3 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Селебрини (Тоффоли, Эклунд) – 05:52 (pp)     1:1 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 20:52 (pp)     1:2 Ньюхук (Каррье, Дак) – 24:53     2:2 Граф (Гудроу) – 34:51     2:3 Галлахер (Дак, Ньюхук) – 42:40 (pp)     3:3 Тоффоли (Селебрини, Уолман) – 50:27 (pp)     3:4 Армиа (Эванс) – 55:56 (sh)    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На шестой минуте первого периода Маклин Селебрини с передач Тайлера Тоффоли и Вильяма Эклунда открыл счёт во встрече.

На 52-й секунде второго периода Коул Кофилд с передач Ника Судзуки и Лэйна Хатсона восстановил равенство в счёте. На пятой минуте периода Алекс Ньюхук с передач Александра Каррье и Кирби Дака вывел гостей вперёд. На 15-й минуте периода Коллин Граф с передачи Баркли Гудроу сделал счёт 2:2.

В начале третьей двадцатиминутки Брендан Галлахер вновь вывел «Монреаль» вперёд. На 11-й минуте периода Тайлер Тоффоли с передачи Маклина Селебрини в третий раз сделал счёт равным. На 16-й минуте периода Йоэль Армиа с передачи Джейка Эванса забросил четвёртую шайбу гостей в игре.

Российский вратарь «акул» Александр Георгиев отразил 16 бросков.

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