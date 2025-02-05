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«ИИХФ, хватит врать!» Гашек — об истинной причине отстранения сборных России и Беларуси

«ИИХФ, хватит врать!» Гашек — об истинной причине отстранения сборных России и Беларуси
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Чешский бывший голкипер Доминик Гашек прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить сборные России и Беларуси от участия в чемпионате мира — 2026.

«Я рад, что международный хоккей останется без россиян и белорусов в следующем сезоне, потому что это не позволит рекламировать спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации) на международных соревнованиях и это спасёт много жизней. Однако официальная причина этого решения (мы не можем гарантировать безопасность) — полная ложь.

Чиновники говорят: такая причина, чтобы Россия не могла подать на них в суд. Я никогда не одобрю такое поведение по отношению к мировой хоккейной общественности. Люди не глупы, и ложное объяснение в корне снижает эффект решения.

ИИХФ, хватит врать людям! Есть только одна причина, по которой россиянам не разрешают участвовать в соревнованиях. Если бы российские хоккеисты приняли участие, соревнования стали бы огромной рекламой российской спецоперации!.. А этого мы допустить не можем!» — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

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