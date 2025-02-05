Патрик Кейн вышел на первое место в истории НХЛ по голам, забитым в серии буллитов

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн во встрече регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен» (5:4 Б) отметился победным броском в серии буллитов.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кейн вышел на первое место в истории НХЛ по голам, забитым в серии буллитов. Теперь на счету американского форварда 53 шайбы в сериях. На второй строчке Джонатан Тэйвз (52), на третьей — Франс Нильсен (49).

Отметим, что «красные крылья» победили в седьмой встрече подряд. «Детройт» набрал 61 очко после 54 сыгранных встреч и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции.