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Патрик Кейн вышел на первое место в истории НХЛ по голам, забитым в серии буллитов

Патрик Кейн вышел на первое место в истории НХЛ по голам, забитым в серии буллитов
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Нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн во встрече регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен» (5:4 Б) отметился победным броском в серии буллитов.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 5
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Рэймонд (Ларкин, Каспер) – 03:36     1:1 Бенирс (Какко) – 09:28     1:2 Зайдер (Дебринкэт) – 19:30 (pp)     2:2 Райт (Бураковски, Флёри) – 26:29     2:3 Берггрен (Копп) – 32:07 (pp)     2:4 Сёдерблом (Велено, Эдвинссон) – 43:21     3:4 Райт (Макканн, Данн) – 50:10     4:4 Стивенсон (Танев, Толванен) – 57:04     4:5 Кейн – 65:00    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кейн вышел на первое место в истории НХЛ по голам, забитым в серии буллитов. Теперь на счету американского форварда 53 шайбы в сериях. На второй строчке Джонатан Тэйвз (52), на третьей — Франс Нильсен (49).

Отметим, что «красные крылья» победили в седьмой встрече подряд. «Детройт» набрал 61 очко после 54 сыгранных встреч и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции.

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