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Кросби покинул игру с «Дэвилз» в третьем природе из-за повреждения руки, но позже вернулся

Кросби покинул игру с «Дэвилз» в третьем природе из-за повреждения руки, но позже вернулся
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Сегодня, 5 февраля, на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил по буллитам «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 2:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хьюз (Братт, Палат) – 19:43     0:2 Хьюз (Братт) – 29:14     1:2 Ракелль (Кросби, Карлссон) – 34:56     2:2 Хейз (Жозеф, Бовиллье) – 47:53     2:3 Майер – 65:00    

Капитан «пингвинов» Сидни Кросби покинул игру с «дьяволами» в третьем природе из-за повреждения руки. Левая рука канадского форварда оказалась зажата между защитником «Дэвилз» Люком Хьюзом и нападающим Эриком Хаулой. После эпизода Кросби, держась за руку, ушёл в раздевалку.

Фото: Кадр из трансляции

Капитан «Питтсбурга» вернулся через некоторое время, пропустив несколько смен.

«Это трудная потеря, когда ты теряешь такого парня на какое-то время. Очевидно, он много значит для этой команды во многих отношениях. Он сердце группы. Я думал, что ребята боролись изо всех сил в его отсутствие», — заявил главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

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