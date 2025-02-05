Кросби покинул игру с «Дэвилз» в третьем природе из-за повреждения руки, но позже вернулся

Сегодня, 5 февраля, на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил по буллитам «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 2:3.
Капитан «пингвинов» Сидни Кросби покинул игру с «дьяволами» в третьем природе из-за повреждения руки. Левая рука канадского форварда оказалась зажата между защитником «Дэвилз» Люком Хьюзом и нападающим Эриком Хаулой. После эпизода Кросби, держась за руку, ушёл в раздевалку.
Фото: Кадр из трансляции
Капитан «Питтсбурга» вернулся через некоторое время, пропустив несколько смен.
«Это трудная потеря, когда ты теряешь такого парня на какое-то время. Очевидно, он много значит для этой команды во многих отношениях. Он сердце группы. Я думал, что ребята боролись изо всех сил в его отсутствие», — заявил главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.
- 5 февраля 2025
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