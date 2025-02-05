Назаров предположил, сможет ли Овечкин побить великий рекорд Гретцки уже в нынешнем сезоне

Известный тренер Андрей Назаров предположил, сможет ли капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побить великий рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ уже в нынешнем сезоне.

«Саша забросил в третьем матче подряд, теперь за 0,1 секунды до финальной сирены. Конечно, все могут дружно посмеяться, что снова в пустые ворота, но посмотрите, как мастерски исполнен гол: финт, отыгрыш соперника и ювелирное попадание в цель. До рекорда Гретцки осталось 16 шайб, а до нового рекорда всего 17 голов. Думаю, что Саше вполне по силам добраться до заветной цели уже в нынешнем сезоне. Главное, чтобы позволило здоровье.

Мы живём в непростое время, наши новые старые «друзья», скрипя зубами, начинают понимать, что мир стал многополярным, но продолжают на нас давить. Мы все должны понимать, делать это они будут всегда: или меньше, или больше. Большими друзьями мы никогда не будем, так как являемся конкурентами. Ко всему этому нужно просто привыкнуть. У нас единственный путь, которого мы придерживаемся: единой семьёй, только вперёд, без оглядки. Победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.