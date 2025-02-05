Андронов — о провалах СКА с топ-клубами: сезон пока так идёт, будем стараться играть лучше
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Нападающий СКА Сергей Андронов после разгромного поражения от «Ак Барса» (3:8) высказался о неудачных матчах армейцев с топ-клубами КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 8
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Яшкин, Лямкин) – 00:25 (5x5) 0:2 Галимов – 06:34 (5x5) 0:3 Пустозёров (Яруллин, Кошелев) – 09:27 (5x5) 1:3 Зыков (Бардаков, Никишин) – 12:30 (5x5) 1:4 Галимов (Коршков, Барабанов) – 14:12 (5x5) 1:5 Лямкин (Коршков, Галимов) – 16:52 (5x5) 1:6 Галимов (Барабанов) – 19:05 (5x5) 1:7 Кошелев (Семёнов) – 23:59 (4x5) 2:7 Бардаков (Зыков, Никишин) – 27:51 (5x5) 3:7 Бардаков (Демидов, Никишин) – 41:44 (5x5) 3:8 Бровкин – 58:51 (en)
«Плохая игра, проиграли. Много пропустили. Казань – прямой конкурент за Кубок Гагарина? Об этом пока рано говорить, ещё очень далеко до всего этого. Вы имеете в виду матчи с топовыми командами? Мы тоже топовая команда, должны выходить и играть. Проваливаем такие игры? Хорошо, а «Динамо» и «Спартак»?
Да, были провальные игры, но хорошие игры ведь были? С лидерами чемпионата были? Были. Плохих матчей было больше? Что поделать, сезон так идёт пока, будем стараться играть лучше. Пища для размышлений есть», – сказал Андронов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.
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