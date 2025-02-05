Андронов — о провалах СКА с топ-клубами: сезон пока так идёт, будем стараться играть лучше

Нападающий СКА Сергей Андронов после разгромного поражения от «Ак Барса» (3:8) высказался о неудачных матчах армейцев с топ-клубами КХЛ.

«Плохая игра, проиграли. Много пропустили. Казань – прямой конкурент за Кубок Гагарина? Об этом пока рано говорить, ещё очень далеко до всего этого. Вы имеете в виду матчи с топовыми командами? Мы тоже топовая команда, должны выходить и играть. Проваливаем такие игры? Хорошо, а «Динамо» и «Спартак»?

Да, были провальные игры, но хорошие игры ведь были? С лидерами чемпионата были? Были. Плохих матчей было больше? Что поделать, сезон так идёт пока, будем стараться играть лучше. Пища для размышлений есть», – сказал Андронов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.