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В НХЛ заявили, что Овечкин и Бобровский достойны попасть в Зал хоккейной славы

В НХЛ заявили, что Овечкин и Бобровский достойны попасть в Зал хоккейной славы
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что российские игроки Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») и Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») достойны попасть в Зал хоккейной славы.

«Александр и Сергей — великие хоккеисты, которые построили выдающуюся карьеру в Национальной хоккейной лиге. Хотя я не состою в отборочной комиссии Зала хоккейной славы и, следовательно, не имею никакого влияния на решения по отбору, моё личное мнение таково: я считаю, что оба игрока очень достойны этого места», — приводит слова Дэйли «РИА Новости Спорт».

Напомним, президент США Дональд Трамп в понедельник принял в Белом доме в Вашингтоне хоккеистов, тренерский штаб и персонал «Флориды» и заявил, что Бобровский в будущем должен стать членом Зала хоккейной славы в Торонто. Ранее президент США дважды упоминал Овечкина.

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