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Никитин ответил на вопрос, связаны ли поражения «Локомотива» с отсутствием Шалунова

Никитин ответил на вопрос, связаны ли поражения «Локомотива» с отсутствием Шалунова
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопрос, связаны ли последние два поражения ярославского клуба с отсутствием Макисма Шалунова, который был дисквалифицирован. Железнодорожники проиграли «Металлургу» (2:3) и «Спартаку» (4:5).

— Команда проиграла два матча, в которых не играл Максим Шалунов. Как можете это прокомментировать?
— Наша команда – не тот случай, чтобы на такое ссылаться. Мы не то что с этим боремся, мы это не приемлем. У нас достаточно квалифицированных ребят, которые уже доказывали, что можно играть без Шалунова, без Радулова, без Исаева, без Елесина. Когда играет команда, незаметно отсутствие лидеров, сегодня [со «Спартаком»] этого не было, — приводит слова Никитина сайт «Локомотива».

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