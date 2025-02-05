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В Швеции оценили решение ФХР подать в суд на ИИХФ после отстранения сборной России

В Швеции оценили решение ФХР подать в суд на ИИХФ после отстранения сборной России
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Глава федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон оценил решение Федерации хоккея России (ФХР) подать в суд на Международную федерацию хоккея (ИИХФ) после отстранения сборной России от чемпионата мира 2026 года.

«Нет сомнений, что они хотят вернуться, этого хотят и их игроки, и федерация. Когда им не разрешают играть, возникает разочарование и много эмоций.

Каждый имеет право обжаловать это решение. С моей точки зрения, учитывая нынешнюю ситуацию, мы не можем играть с Россией на чемпионате мира. Мы принимаем решения по этому вопросу раз в год», — приводит слова Ларссона Expressen.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по допуску хоккейной сборной России на ОИ-2026 после выборов президента 19-21 марта.

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