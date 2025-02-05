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Представлен проект раздевалки «Торпедо» на новой арене

Представлен проект раздевалки «Торпедо» на новой арене
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Пресс-служба «Торпедо» представила проект раздевалки нижегородского клуба на новой арене.

Напомним, строительство ледовой арены в Нижнем Новгороде началось в 2022 году. Открытие стадиона ожидается в 2025 году. Новая арена вместит 12 тыс. зрителей, что вдвое превышает возможности КРК «Нагорный». Отмечается, что современный медиафасад, стильный дизайн и удобная инфраструктура сделают её одним из самых масштабных спортивных объектов России.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» провело 52 игры и на данный момент занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 56 очков.

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