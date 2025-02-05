Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Когда Александр Овечкин побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ?

Когда Александр Овечкин побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ?
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз». Игра, проходившая на «Кэпитал Уан-Арене» в столице США Вашингтоне, завершилась победой хозяев льда со счётом 6:3.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги до 16 шайб.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает провести опрос на тему: «Когда Александр Овечкин побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ?»

Отметим, что в феврале «Вашингтону» осталось провести шесть матчей, в марте столичный клуб сыграет 14 встреч, в апреле — девять.

Материалы по теме
Овечкин — ювелир! Забил за одну десятую секунды до сирены, до Гретцки — всего 16 голов
Видео
Овечкин — ювелир! Забил за одну десятую секунды до сирены, до Гретцки — всего 16 голов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android