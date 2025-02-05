Когда Александр Овечкин побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ?

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз». Игра, проходившая на «Кэпитал Уан-Арене» в столице США Вашингтоне, завершилась победой хозяев льда со счётом 6:3.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги до 16 шайб.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает провести опрос на тему: «Когда Александр Овечкин побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ?»

Отметим, что в феврале «Вашингтону» осталось провести шесть матчей, в марте столичный клуб сыграет 14 встреч, в апреле — девять.