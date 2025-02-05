Третьяк: отстранение сборной России — это нарушение прав хоккеистов

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить сборные России и Беларуси от участия в чемпионате мира — 2026.

«Я стал чемпионом мира в 17 лет, а победителем Олимпиады — в 19, по-человечески обидно за всех наших ребят, которые из-за этих решений лишены возможности бороться за самые престижные награды мирового хоккея.

В России выросло целое поколение новых талантов, эти игроки могли бы выступать на юниорских и молодёжных мировых первенствах, пробиваться во взрослую сборную и брать в её составе медали. Но им не дают соревноваться с соперниками из других стран, лишают мечты, которая так важна для каждого спортсмена, это нарушение прав хоккеистов, это нарушение прав человека. Что ж, мы продолжим отстаивать свою позицию, отстаивать интересы наших ребят, нашего хоккея, нашего российского спорта», — приводит слова Третьяка ТАСС.