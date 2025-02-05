Е. Климович — о Матче звёзд: для меня это будет обычная игра, нужно показать максимум

Нападающий «Сибири» Егор Климович поделился ожиданиями от участия в Матче звёзд КХЛ — 2025. Напомним, форвард был выбран после игры Кубка Вызова МХЛ — 2025.

– Рассматриваешь ли ты Матч звёзд в качестве трибуны, чтобы показать себя? Или хочешь больше получить удовольствие, выйти на лёд и пообщаться с мастерами?

– Понятно, что хочу пообщаться с ними. Для меня это будет обычный матч: нужно показать максимум, а не просто прокатиться вполконька и уйти, — сказал Климович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Отметим, что Матч звёзд КХЛ — 2025 состоится 8-9 февраля в Новосибирске.