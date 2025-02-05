«Вера в бога помогла». Климович — о недопуске к тренировочному процессу в межсезонье

Нападающий «Сибири» Егор Климович рассказал о недопуске к тренировочному процессу в межсезонье по медицинским показателям.

– Ты один из игроков «Сибири» летом не получил допуск по медицинским показателям, можешь рассказать, что случилось?

– Долгая очень история. Как я считаю, врачи в Новосибирске так и не смогли до конца объяснить, что у меня. Не смогли даже поставить диагноз. Потом я съездил в Москву к одному очень уважаемому профессору, который очень компетентен в своём деле. Он мне всё объяснил, и я получил допуск.

– Какие мысли в тот момент крутились в голове?

– Я с таким уже сталкивался, была по школе пара таких моментов. Я старался просто тренироваться, поддерживать форму, готовиться к сезону. Было хорошее время, что здесь переживать или расстраиваться? Нужно всегда верить, что у тебя всё получится, а в конце тоннеля будет свет. Моя вера в бога помогла мне в тот момент: есть тот, кто всё контролирует, если так случилось, то это даёт определённые уроки, опыт, — сказал Климович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.