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Егор Климович — о Тейлоре Беке: он немного похож на шахматиста

Егор Климович — о Тейлоре Беке: он немного похож на шахматиста
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Нападающий «Сибири» Егор Климович рассказал о совместной игре с форвардом новосибирского клуба Тейлором Беком.

– В одно время ты с братом выходил в одном звене с Тейлором Беком, можешь рассказать, какого уровня это мастер?
– Бек здорово умеет отдавать передачи, настоящий интеллектуал. Он, может быть, не такой быстрый, но при этом немного похож на шахматиста. У нас тогда отличная тройка собралась: Ваня очень умный центральный, всегда страхует, Тейлор может отдать, я могу. Бек очень много подсказывал как мне, так и Ване. Он очень хороший человек в жизни, — сказал Климович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Климовичем читайте на «Чемпионате»:
«Если бы читал соцсети, через неделю уже в психушке лежал бы». Интервью с Климовичем
Эксклюзив
«Если бы читал соцсети, через неделю уже в психушке лежал бы». Интервью с Климовичем
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