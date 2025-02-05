Егор Климович — о Тейлоре Беке: он немного похож на шахматиста

Нападающий «Сибири» Егор Климович рассказал о совместной игре с форвардом новосибирского клуба Тейлором Беком.

– В одно время ты с братом выходил в одном звене с Тейлором Беком, можешь рассказать, какого уровня это мастер?

– Бек здорово умеет отдавать передачи, настоящий интеллектуал. Он, может быть, не такой быстрый, но при этом немного похож на шахматиста. У нас тогда отличная тройка собралась: Ваня очень умный центральный, всегда страхует, Тейлор может отдать, я могу. Бек очень много подсказывал как мне, так и Ване. Он очень хороший человек в жизни, — сказал Климович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.