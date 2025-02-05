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«Мнение людей меняется легко». Егор Климович рассказал о хейте в соцсетях в свой адрес

«Мнение людей меняется легко». Егор Климович рассказал о хейте в соцсетях в свой адрес
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Нападающий «Сибири» Егор Климович рассказал о своей реакции на критику со стороны болельщиков в соцсетях в свой адрес.

– Почитывал ли ты комментарии в соцсетях в прошлом году? Там ведь временами была реально жуть, очень много критики.
– Если бы я читал, то через неделю уже в психушке лежал (смеётся). Это тоже определённый опыт, критика была оправданна, не было той результативности, которой ждали. Стараюсь не читать: как после плохих матчей, так и после хороших или выдающихся. Это сбивает, нужно быть сфокусированным. Мнение людей меняется легко, есть такое выражение: в газеты, в которых вчера писали хвалебные заголовки про тебя, завтра будут просто заворачивать рыбу. Я как-то раз прочитал и понял, что так оно и есть, — сказал Климович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Климовичем читайте на «Чемпионате»:
«Если бы читал соцсети, через неделю уже в психушке лежал бы». Интервью с Климовичем
Эксклюзив
«Если бы читал соцсети, через неделю уже в психушке лежал бы». Интервью с Климовичем
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Новости. Хоккей
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