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Е. Климович — о блате: когда видишь поднятый стяг отца, не можешь плохо играть

Е. Климович — о блате: когда видишь поднятый стяг отца, не можешь плохо играть
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Нападающий «Сибири» Егор Климович рассказал, как реагирует на разговоры о том, что играет в новосибирском клубе благодаря отцу, Сергею Климовичу.

– Ты в предыдущих интервью говорил уже о том, что в блате тебя и твоих братьев обычно обвиняют те, кто сами не дотягивают по разным причинам до этого уровня. Когда отец перестал работать в клубе, сняло ли это какое-то лишнее давление?
– Думаю, что просто стало меньше людей, которые пишут об этом. Для меня это не было давлением – скорее, честью. Особенно на старой арене, когда стоишь на гимне и видишь поднятый стяг отца, ты не можешь плохо играть. Ты должен соответствовать этому уровню. Это воодушевляет: сколько он в нас сложил с мамой. Это реально надо уметь: четверых парней научить дисциплине. Не найдутся в русском языке слова, чтобы описать ту благодарность, — сказал Климович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Климовичем читайте на «Чемпионате»:
«Если бы читал соцсети, через неделю уже в психушке лежал бы». Интервью с Климовичем
Эксклюзив
«Если бы читал соцсети, через неделю уже в психушке лежал бы». Интервью с Климовичем
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