Е. Климович — о блате: когда видишь поднятый стяг отца, не можешь плохо играть

Нападающий «Сибири» Егор Климович рассказал, как реагирует на разговоры о том, что играет в новосибирском клубе благодаря отцу, Сергею Климовичу.

– Ты в предыдущих интервью говорил уже о том, что в блате тебя и твоих братьев обычно обвиняют те, кто сами не дотягивают по разным причинам до этого уровня. Когда отец перестал работать в клубе, сняло ли это какое-то лишнее давление?

– Думаю, что просто стало меньше людей, которые пишут об этом. Для меня это не было давлением – скорее, честью. Особенно на старой арене, когда стоишь на гимне и видишь поднятый стяг отца, ты не можешь плохо играть. Ты должен соответствовать этому уровню. Это воодушевляет: сколько он в нас сложил с мамой. Это реально надо уметь: четверых парней научить дисциплине. Не найдутся в русском языке слова, чтобы описать ту благодарность, — сказал Климович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.