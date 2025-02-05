«Трактор» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 5 февраля, в Челябинске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 74 очками после 54 матчей.
На данный момент «Металлург» провёл 52 матча и расположился на пятой строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 66 очков.
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