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Российский игрок НХЛ ответил на вопрос, будет ли смотреть Турнир четырёх наций

Российский игрок НХЛ ответил на вопрос, будет ли смотреть Турнир четырёх наций
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Анонимный российский игрок Национальной хоккейной лиги ответил на вопрос издания The Athletic, будет ли он смотреть Турнир четырёх наций.

«Я посмотрю матч США — Канада, но это всё», — заявил хоккеист.

Отметим, что другой россиян заявил, что в турнире должна была участвовать национальная команда России.

Напомним, соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. В мероприятии примут участие сборные США, Канады, Швеции и Финляндии.

Ранее один из игроков НХЛ, попавший в заявку своей сборной на Турнир четырёх наций, признался, что не понимает решения о неучастии игроков сборной России на турнире и считает их лучшими на данный момент в НХЛ.

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