Российский игрок НХЛ ответил на вопрос, будет ли смотреть Турнир четырёх наций

Анонимный российский игрок Национальной хоккейной лиги ответил на вопрос издания The Athletic, будет ли он смотреть Турнир четырёх наций.
«Я посмотрю матч США — Канада, но это всё», — заявил хоккеист.
Отметим, что другой россиян заявил, что в турнире должна была участвовать национальная команда России.
Напомним, соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. В мероприятии примут участие сборные США, Канады, Швеции и Финляндии.
Ранее один из игроков НХЛ, попавший в заявку своей сборной на Турнир четырёх наций, признался, что не понимает решения о неучастии игроков сборной России на турнире и считает их лучшими на данный момент в НХЛ.