Защитник СКА ответил, что было в раздевалке армейцев после 1:6 в 1-м периоде с «Ак Барсом»

Защитник СКА Илья Карпухин ответил на вопрос, что было в раздевалке армейского клуба после 1:6 в первом периоде игры с «Ак Барсом» (3:8).

— Что было в раздевалке после первого периода? Был ли такой серьёзный мужской разговор?

— Я не буду выносить то, что было в раздевалке. Могу сказать только то, что никого не устраивала эта ситуация, которая была. И все хотели это исправить, и об этом шёл разговор. Никто не опускал руки, ни у кого даже мысли такой не было, все хотели продолжать бороться, — приводит слова Карпухина «ВсеПроСпорт».

Главным героем первого периода стал нападающий «Ак Барса» Артём Галимов, оформивший хет-трик. Ещё по голу в составе казанской команды забили Семён Терехов, Алексей Пустозёров и Никита Лямкин.