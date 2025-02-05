Защитник СКА ответил, что было в раздевалке армейцев после 1:6 в 1-м периоде с «Ак Барсом»
Поделиться
Защитник СКА Илья Карпухин ответил на вопрос, что было в раздевалке армейского клуба после 1:6 в первом периоде игры с «Ак Барсом» (3:8).
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 8
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Яшкин, Лямкин) – 00:25 (5x5) 0:2 Галимов – 06:34 (5x5) 0:3 Пустозёров (Яруллин, Кошелев) – 09:27 (5x5) 1:3 Зыков (Бардаков, Никишин) – 12:30 (5x5) 1:4 Галимов (Коршков, Барабанов) – 14:12 (5x5) 1:5 Лямкин (Коршков, Галимов) – 16:52 (5x5) 1:6 Галимов (Барабанов) – 19:05 (5x5) 1:7 Кошелев (Семёнов) – 23:59 (4x5) 2:7 Бардаков (Зыков, Никишин) – 27:51 (5x5) 3:7 Бардаков (Демидов, Никишин) – 41:44 (5x5) 3:8 Бровкин – 58:51 (en)
— Что было в раздевалке после первого периода? Был ли такой серьёзный мужской разговор?
— Я не буду выносить то, что было в раздевалке. Могу сказать только то, что никого не устраивала эта ситуация, которая была. И все хотели это исправить, и об этом шёл разговор. Никто не опускал руки, ни у кого даже мысли такой не было, все хотели продолжать бороться, — приводит слова Карпухина «ВсеПроСпорт».
Главным героем первого периода стал нападающий «Ак Барса» Артём Галимов, оформивший хет-трик. Ещё по голу в составе казанской команды забили Семён Терехов, Алексей Пустозёров и Никита Лямкин.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 февраля 2025
-
14:05
-
14:00
-
13:40
-
13:29
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:35
-
12:25
-
12:13
-
12:00
-
11:43
-
11:25
-
11:12
-
11:00
-
10:44
-
10:30
-
10:21
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:11
-
09:10
-
09:00
-
08:49
-
08:43
-
08:42
-
08:41
-
08:30
-
08:14
-
08:05
-
07:59