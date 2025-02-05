Каменский высказался о том, что решение по сборной России на Олимпиаде-2026 ещё не принято

Вице-президент КХЛ, обладатель Кубка Стэнли и легенда НХЛ Валерий Каменский высказался о том, что решение по допуску сборной России на Олимпиаду-2026 ещё не принято.

— Тот факт, что решение по нашей сборной на Олимпиаде-2026 ещё не принято, — это положительный сигнал?

— У них есть время ещё подумать и принять правильное решение. Откуда я могу знать, положительный это или отрицательный сигнал? Конечно, хотелось бы, чтобы наша молодёжь играла. И играла полноценно! Но мы стараемся сами развиваться у себя внутри страны и делать интересные турниры и для молодёжи, и для всей КХЛ. А решение… конечно, все ждали, что до людей, которые там работают, дойдёт, что без нас турниры неполноценные, — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.