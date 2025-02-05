Обладатель Кубка Стэнли ответил, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в этом сезоне

Вице-президент КХЛ, обладатель Кубка Стэнли и легенда НХЛ Валерий Каменский ответил, сможет ли российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге в этом сезоне.

— Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в этом сезоне?

— Мы все надеемся, мы все болеем за него и следим! Я хочу пожелать, чтобы он уже закрыл эту тему и вздохнул свободно (смеётся). Я думаю, что должен успеть, — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги до 16 шайб.