Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Обладатель Кубка Стэнли ответил, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в этом сезоне

Обладатель Кубка Стэнли ответил, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в этом сезоне
Комментарии

Вице-президент КХЛ, обладатель Кубка Стэнли и легенда НХЛ Валерий Каменский ответил, сможет ли российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге в этом сезоне.

— Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в этом сезоне?
— Мы все надеемся, мы все болеем за него и следим! Я хочу пожелать, чтобы он уже закрыл эту тему и вздохнул свободно (смеётся). Я думаю, что должен успеть, — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги до 16 шайб.

Материалы по теме
«Всё из-за Гретцки». Реакция Америки на необычный 878-й гол Овечкина в НХЛ
«Всё из-за Гретцки». Реакция Америки на необычный 878-й гол Овечкина в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android