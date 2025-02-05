Воспитанник «Трактора» Шолохов: ВХЛ — более скоростная лига, чем КХЛ

27-летний форвард «Югры», воспитанник челябинского «Трактора» Марсель Шолохов рассказал про различия в игре КХЛ и ВХЛ.

— Наверное, в последние годы ВХЛ стала более молодой и скоростной лигой. У ребят ещё нет большого опыта, мастерства и игровой мудрости — и это компенсируется большим движением, иногда даже беготнёй.

Также ВХЛ более плотная лига, чем КХЛ. Посмотрите в таблицу, первую команду от 25-й разделяет лишь два десятка очков. Очень жёсткая борьба за первые места и за путёвки в плей-офф. В КХЛ не так.

— Что выделите в КХЛ?

— Там много мастеров и интеллектуального хоккея. Практически нет авантюр. В КХЛ тоже быстрый хоккей — не столько за счёт беготни, сколько из-за быстрого принятия решений. Но в целом мне кажется, что ВХЛ — более скоростная лига, — приводит слова Шолохова Russia-Hockey.