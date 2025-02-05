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Черкас — о СКА: подряд обыграли всех лидеров, на «Ак Барс» не хватило эмоций

Черкас — о СКА: подряд обыграли всех лидеров, на «Ак Барс» не хватило эмоций
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Заслуженный тренер России Сергей Черкас прокомментировал последние результаты СКА в нынешнем сезоне КХЛ.

«Сейчас будет много разговоров о последнем матче с «Ак Барсом» (3:8), но вы посмотрите на календарь СКА за последние недели. Там подряд идут матчи с лидерами – «Локомотивом», «Динамо», «Салаватом», «Спартаком», до этого переиграли ЦСКА.

У армейцев выбыли практически все ведущие форварды, но даже в таком составе СКА одержал четыре победы подряд над очень сильными командами. Ничего удивительного, что на «Ак Барс» не хватило эмоций. Сейчас много времени получают молодые ребята, а молодость подразумевает недостаток стабильности. Они могут несколько игр провести хорошо, потом вдруг наделают ошибок, как было вчера. Ничего страшного, это только закалит их характер – тренерский штаб правильно делает, что не сажает их на лавку, а продолжает доверять. Надеюсь, в ближайшее время начнут возвращаться травмированные, тогда тренерам будет проще распределять игровое время и будет больше возможностей для манёвра. Разрыв между вторым и шестым местом минимальный, а к началу плей-офф сформируется полностью боевой состав, и всё будет в порядке», — сказал Черкас «Чемпионату».

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