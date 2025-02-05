Овечкин занимает второе место по очкам в НХЛ среди российских игроков в возрасте 39 лет

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз». Игра, проходившая на «Кэпитал Уан-Арене» в столице США Вашингтоне, завершилась победой хозяев льда со счётом 6:3.

39-летний форвард столичного клуба набрал своё 39-е (25+14) очко в нынешнем сезоне. Как сообщает портал Quant Hockey, Овечкин занимает второе место по очкам среди россиян в НХЛ в возрасте 39 лет, уступая только Игорю Ларионову, на счету которого 47 (9+38) очков в сезоне-1999/2000. Отметим, что в том сезоне Ларионов провёл 79 матчей.

Рекорд НХЛ по очкам в возрасте 39 лет принадлежит Горди Хоу — 82 (39+43) балла в сезоне-1967/1968.