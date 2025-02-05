ESPN: руководители клубов НХЛ надеются на возвращение сборной России на МЧМ

Журналистка Эмили Каплан в статье на сайте ESPN заявила, что руководители клубов НХЛ надеются на возвращение сборной России на молодёжные чемпионаты мира.

«Несколько руководителей НХЛ в разговоре с ESPN сообщили, что надеются на возвращение сборной России на молодёжные чемпионаты мира, поскольку это важные скаутские турниры. У команд НХЛ было крайне мало возможностей наблюдать за российскими игроками вживую с 2022 года, и большая часть скаутинга проводилась в видеозаписи», — сказано в статье.

Отметим, что согласно уставу ИИХФ есть ещё две возможности вернуть Россию на сезон-2025/2026 — на конгрессе в мае и на заседании совета ИИХФ в октябре.