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ESPN: руководители клубов НХЛ надеются на возвращение сборной России на МЧМ

ESPN: руководители клубов НХЛ надеются на возвращение сборной России на МЧМ
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Журналистка Эмили Каплан в статье на сайте ESPN заявила, что руководители клубов НХЛ надеются на возвращение сборной России на молодёжные чемпионаты мира.

«Несколько руководителей НХЛ в разговоре с ESPN сообщили, что надеются на возвращение сборной России на молодёжные чемпионаты мира, поскольку это важные скаутские турниры. У команд НХЛ было крайне мало возможностей наблюдать за российскими игроками вживую с 2022 года, и большая часть скаутинга проводилась в видеозаписи», — сказано в статье.

Отметим, что согласно уставу ИИХФ есть ещё две возможности вернуть Россию на сезон-2025/2026 — на конгрессе в мае и на заседании совета ИИХФ в октябре.

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