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«Это несчастный случай». Крикунов — о разгромном поражении СКА от «Ак Барса»

«Это несчастный случай». Крикунов — о разгромном поражении СКА от «Ак Барса»
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о крупном поражении СКА от «Ак Барса» со счётом 3:8 и отметил слабую игру вратарей петербургского клуба — Артемия Плешкова и Павла Мойсевича.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 8
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Яшкин, Лямкин) – 00:25 (5x5)     0:2 Галимов – 06:34 (5x5)     0:3 Пустозёров (Яруллин, Кошелев) – 09:27 (5x5)     1:3 Зыков (Бардаков, Никишин) – 12:30 (5x5)     1:4 Галимов (Коршков, Барабанов) – 14:12 (5x5)     1:5 Лямкин (Коршков, Галимов) – 16:52 (5x5)     1:6 Галимов (Барабанов) – 19:05 (5x5)     1:7 Кошелев (Семёнов) – 23:59 (4x5)     2:7 Бардаков (Зыков, Никишин) – 27:51 (5x5)     3:7 Бардаков (Демидов, Никишин) – 41:44 (5x5)     3:8 Бровкин – 58:51 (en)    

«С одной стороны, разгромное поражение СКА неожиданно. При этом петербургский клуб превзошёл «Ак Барс» по броскам в створ ворот – 36 против 30. Это явный провал вратарей СКА, они не сработали так, как надо. Молодые ребята, учатся во время матчей, а за учёбу надо платить. В целом по игре СКА не уступал «Ак Барсу».

В первом периоде у казанцев было 15 бросков в створ и шесть заброшенных шайб. По сути, каждый второй бросок – гол. Такое в принципе не бывает в КХЛ. Это несчастный случай для СКА, издержки молодых вратарей. А у «Ак Барса» сбалансированная команда. Им только дай волю у ворот, они наколотят много шайб», – цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».

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