«Это несчастный случай». Крикунов — о разгромном поражении СКА от «Ак Барса»

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о крупном поражении СКА от «Ак Барса» со счётом 3:8 и отметил слабую игру вратарей петербургского клуба — Артемия Плешкова и Павла Мойсевича.

«С одной стороны, разгромное поражение СКА неожиданно. При этом петербургский клуб превзошёл «Ак Барс» по броскам в створ ворот – 36 против 30. Это явный провал вратарей СКА, они не сработали так, как надо. Молодые ребята, учатся во время матчей, а за учёбу надо платить. В целом по игре СКА не уступал «Ак Барсу».

В первом периоде у казанцев было 15 бросков в створ и шесть заброшенных шайб. По сути, каждый второй бросок – гол. Такое в принципе не бывает в КХЛ. Это несчастный случай для СКА, издержки молодых вратарей. А у «Ак Барса» сбалансированная команда. Им только дай волю у ворот, они наколотят много шайб», – цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».