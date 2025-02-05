Фетисов: Америка конца восьмидесятых и начала девяностых — идеальная страна

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов назвал США конца 80-х и начала 90-х идеальной страной. Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР выступал в НХЛ с 1994 по 1998 год за «Нью-Джерси» и «Детройт».

«Америка конца восьмидесятых и начала девяностых – идеальная страна. Работать и жить, скорее всего, лучше было там. Доступ ко всему, что связано с обеспечением жизни. Недорогие продукты питания. Приезжаешь на курорт, никаких ВИП-зон, богатые и бедные – все на одном пляже. Хозяин команды, миллиардер, едет сам за рулём с собачкой с правой стороны, полный стадион на хоккейных матчах. Никаких сборов.

Алкоголя сколько хочешь – упейся! Но игра – твоя ответственность. Свобода выбора позволяет сконцентрироваться на том, что для тебя важно. Если хочешь бухать каждый день, будешь бухать, но потеряешь своё место. Если хочешь добиться результата, то такой подход вырабатывает в тебе самодисциплину. Ты задаёшь себе вопрос: «Чё приехал-то? Погулять и пивка попить?» — приводит слова Фетисова «РИА Новости».