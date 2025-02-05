Защитник СКА: мы не хотим столько пропускать и проигрывать матчи. Это по-спортивному злит

Защитник СКА Илья Карпухин заявил, что игроки петербургской команды не хотят пропускать много голов, как в матче с «Ак Барсом» (3:8), а подобные разгромные поражения прибавляют команде спортивной злости.
– Как можно описать то, что происходило в первом периоде?
– Сложно тут что-то комментировать. Очень много лёгких голов пропустили. Сейчас сложно сказать, с чем это связано. Потеря концентрации, соперник набрал ход и забил несколько голов. Конечно, нас это не устраивает. Мы не хотим столько пропускать и проигрывать матчи. Это по-спортивному злит. Сейчас нужно эту игру забыть. Начинаем всё с чистого листа. Новый день, новая игра, новая подготовка, — приводит слова Карпухина «ВсеПроСпорт».
Главным героем первого периода стал нападающий «Ак Барса» Артём Галимов, оформивший хет-трик. Ещё по голу в составе казанской команды забили Семён Терехов, Алексей Пустозёров и Никита Лямкин.
- 5 февраля 2025
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