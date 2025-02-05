Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник СКА: мы не хотим столько пропускать и проигрывать матчи. Это по-спортивному злит

Защитник СКА: мы не хотим столько пропускать и проигрывать матчи. Это по-спортивному злит
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник СКА Илья Карпухин заявил, что игроки петербургской команды не хотят пропускать много голов, как в матче с «Ак Барсом» (3:8), а подобные разгромные поражения прибавляют команде спортивной злости.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 8
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Яшкин, Лямкин) – 00:25 (5x5)     0:2 Галимов – 06:34 (5x5)     0:3 Пустозёров (Яруллин, Кошелев) – 09:27 (5x5)     1:3 Зыков (Бардаков, Никишин) – 12:30 (5x5)     1:4 Галимов (Коршков, Барабанов) – 14:12 (5x5)     1:5 Лямкин (Коршков, Галимов) – 16:52 (5x5)     1:6 Галимов (Барабанов) – 19:05 (5x5)     1:7 Кошелев (Семёнов) – 23:59 (4x5)     2:7 Бардаков (Зыков, Никишин) – 27:51 (5x5)     3:7 Бардаков (Демидов, Никишин) – 41:44 (5x5)     3:8 Бровкин – 58:51 (en)    

– Как можно описать то, что происходило в первом периоде?
– Сложно тут что-то комментировать. Очень много лёгких голов пропустили. Сейчас сложно сказать, с чем это связано. Потеря концентрации, соперник набрал ход и забил несколько голов. Конечно, нас это не устраивает. Мы не хотим столько пропускать и проигрывать матчи. Это по-спортивному злит. Сейчас нужно эту игру забыть. Начинаем всё с чистого листа. Новый день, новая игра, новая подготовка, — приводит слова Карпухина «ВсеПроСпорт».

Главным героем первого периода стал нападающий «Ак Барса» Артём Галимов, оформивший хет-трик. Ещё по голу в составе казанской команды забили Семён Терехов, Алексей Пустозёров и Никита Лямкин.

Материалы по теме
Защитник СКА ответил, что было в раздевалке армейцев после 1:6 в 1-м периоде с «Ак Барсом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android