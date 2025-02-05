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Водитель, сбивший братьев Годро, заявил, что хоккеисты были пьянее его в момент трагедии

Водитель, сбивший братьев Годро, заявил, что хоккеисты были пьянее его в момент трагедии
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Водитель, сбивший братьев Годро, не признал свою вину и заявил, что хоккеисты были пьянее его в момент трагедии. 44-летний Шон Хиггинс подробно описал уровень алкоголя в крови братьев Годро в новых судебных документах, поданных во вторник с целью снятия с него обвинений, сообщает NJ.com.

Хиггинс выпил около шести бутылок пива, прежде чем насмерть сбил нападающего «Коламбуса» Джонни Годро и его брата Мэттью, когда они ехали на велосипедах в Олдманс Тауншип, штат Нью-Джерси, в августе прошлого года. Концентрация алкоголя в крови водителя была указана как 0,087% — чуть выше допустимого уровня, говорится в судебных документах.

Тесты также показали, что уровень концентрации алкоголя в крови Джонни составлял 0,129%, когда он погиб, в то время как у его брата показатель составил 0,134%, согласно заявлению, на которое ссылается издание. В судебных документах также не утверждается, что братья каким либо образом нарушили закон в момент трагедии.

Хиггинс в прошлом месяце отклонил сделку о признании вины по этому делу и в конечном итоге признал себя невиновным по целому ряду обвинений, включая непредумышленное убийство.

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