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Егор Яковлев назвал преимущество Александра Овечкина на льду

Егор Яковлев назвал преимущество Александра Овечкина на льду
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Защитник «Металлурга» Егор Яковлев заявил, что против капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина тяжело играть из-за хорошей физической подготовки и габаритов российского нападающего. Яковлев выступал в НХЛ за «Нью-Джерси Дэвилз».

«Сложно, конечно, потому что Саша очень физически подготовлен. Против него тяжело бороться», — цитируют Яковлева «Страсти».

Напомним, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги до 16 шайб. Отметим, что в феврале «Вашингтону» осталось провести шесть матчей, в марте столичный клуб сыграет 14 встреч, в апреле — девять.

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