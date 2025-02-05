Фетисов об игре Путина в хоккей: чтобы забить гол, надо быть в нужное время в нужном месте

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов высказался об игре в хоккей с президентом России Владимиром Путиным и отметил снайперские качества политика.

«Мне дебилы-журналисты западные после игр в Сочи звонят и спрашивают: «Опять он забил 6-7 голов. Вы, наверное, поддаетесь?» Я им отвечаю: «Разве вы не видите, что он играет с нами в одной пятёрке против таких же любителей, как и он». Но самое интересное: чтобы забить гол в хоккее, надо быть в нужное время в нужном месте. Это как раз про Владимира Владимировича Путина. Из нынешних политиков, судя по всему, некого ставить на коньки. Кроме Ангелы Меркель в своё время», — приводит слова Фетисова «РИА Новости».