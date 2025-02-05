«Трактор» забросил пять шайб и уверенно обыграл «Металлург» в уральском дерби

В Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Металлургом». Уверенную победу одержали хозяева со счётом 5:2.
На пятой минуте матча счёт открыл защитник «Трактора» Григорий Дронов с передач Максима Шабанова и Василия Глотова. Через несколько минут Виталий Кравцов удвоил преимущество хозяев. «Металлургу» удалось отыграть одну шайбу до первого перерыва — отличился Трой Джозефс. В середине второго периода «Трактор» забросил две шайбы в течение полутора минут и отправил вратаря «Металлурга» Илью Набокова на скамейку запасных. Отличились Никита Коростелёв и Василий Глотов. До конца матча команды ещё по разу обменялись забитыми голами — отличились Даниил Вовченко и Александр Рыков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Трактор» одержал третью победу кряду и во второй раз в сезоне обыграл «Металлург».
- 5 февраля 2025
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