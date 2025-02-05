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Трактор — Металлург, результат матча 5 февраля, счет 5:2, КХЛ 2024-2025

«Трактор» забросил пять шайб и уверенно обыграл «Металлург» в уральском дерби
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В Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Металлургом». Уверенную победу одержали хозяева со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Дронов (Шабанов, Глотов) – 04:44 (5x5)     2:0 Кравцов (Светлаков) – 08:14 (5x5)     2:1 Джозефс (Силантьев, Канцеров) – 18:51 (5x5)     3:1 Коростелёв (Блажиевский, Дер-Аргучинцев) – 32:09 (5x5)     4:1 Глотов (Дронов) – 33:43 (5x4)     4:2 Вовченко (Пресс) – 37:56 (5x4)     5:2 Рыков – 42:46 (5x5)    

На пятой минуте матча счёт открыл защитник «Трактора» Григорий Дронов с передач Максима Шабанова и Василия Глотова. Через несколько минут Виталий Кравцов удвоил преимущество хозяев. «Металлургу» удалось отыграть одну шайбу до первого перерыва — отличился Трой Джозефс. В середине второго периода «Трактор» забросил две шайбы в течение полутора минут и отправил вратаря «Металлурга» Илью Набокова на скамейку запасных. Отличились Никита Коростелёв и Василий Глотов. До конца матча команды ещё по разу обменялись забитыми голами — отличились Даниил Вовченко и Александр Рыков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Трактор» одержал третью победу кряду и во второй раз в сезоне обыграл «Металлург».

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