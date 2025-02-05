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Отца с ребёнком задержали во время матча СКА с «Ак Барсом» за брошенную на лёд кепку

Отца с ребёнком задержали во время матча СКА с «Ак Барсом» за брошенную на лёд кепку
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10-летнего ребёнка и его отца задержали во время матча СКА с «Ак Барсом» за брошенную на лёд кепку после хет-трика Артёма Галимова, сообщает телеграм-канал Baza. Их продержали в полиции два часа и составили протокол об административном правонарушении.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 8
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Яшкин, Лямкин) – 00:25 (5x5)     0:2 Галимов – 06:34 (5x5)     0:3 Пустозёров (Яруллин, Кошелев) – 09:27 (5x5)     1:3 Зыков (Бардаков, Никишин) – 12:30 (5x5)     1:4 Галимов (Коршков, Барабанов) – 14:12 (5x5)     1:5 Лямкин (Коршков, Галимов) – 16:52 (5x5)     1:6 Галимов (Барабанов) – 19:05 (5x5)     1:7 Кошелев (Семёнов) – 23:59 (4x5)     2:7 Бардаков (Зыков, Никишин) – 27:51 (5x5)     3:7 Бардаков (Демидов, Никишин) – 41:44 (5x5)     3:8 Бровкин – 58:51 (en)    

В первом периоде нападающий «Ак Барса» Артём Галимов оформил хет-трик, после чего ребёнок кинул кепку на лёд. В регламенте КХЛ официально разрешено бросать кепки на лёд после хет-трика хоккеиста. Несмотря на это, отца с ребёнком задержали и доставили в отдел полиции, где продержали более двух часов. Полицейские ссылались на то, что, несмотря на регламент КХЛ, в Административном кодексе прописано, что бросать посторонние предметы на лёд нельзя.

На ситуацию уже отреагировали представители «Ак Барса». Казанский клуб направил письма в КХЛ и СКА с просьбой разобраться с произошедшим.

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