Отца с ребёнком задержали во время матча СКА с «Ак Барсом» за брошенную на лёд кепку

10-летнего ребёнка и его отца задержали во время матча СКА с «Ак Барсом» за брошенную на лёд кепку после хет-трика Артёма Галимова, сообщает телеграм-канал Baza. Их продержали в полиции два часа и составили протокол об административном правонарушении.
В первом периоде нападающий «Ак Барса» Артём Галимов оформил хет-трик, после чего ребёнок кинул кепку на лёд. В регламенте КХЛ официально разрешено бросать кепки на лёд после хет-трика хоккеиста. Несмотря на это, отца с ребёнком задержали и доставили в отдел полиции, где продержали более двух часов. Полицейские ссылались на то, что, несмотря на регламент КХЛ, в Административном кодексе прописано, что бросать посторонние предметы на лёд нельзя.
На ситуацию уже отреагировали представители «Ак Барса». Казанский клуб направил письма в КХЛ и СКА с просьбой разобраться с произошедшим.
- 5 февраля 2025
-
20:20
-
19:45
-
19:12
-
19:00
-
18:35
-
18:10
-
17:45
-
17:15
-
16:50
-
16:20
-
15:47
-
15:30
-
15:05
-
14:50
-
14:36
-
14:20
-
14:05
-
14:00
-
13:40
-
13:29
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:35
-
12:25
-
12:13
-
12:00
-
11:43
-
11:25
-
11:12
-
11:00
-
10:44
-
10:30
-
10:21
-
10:10