Глотов рассказал, чувствуется ли особый накал в уральском дерби «Трактора» с «Металлургом»

Нападающий «Трактора» Василий Глотов оценил победу в уральском дерби с «Металлургом» со счётом 5:2.

— Оцените сегодняшний матч. Все ли установки получилось выполнить против быстрого и техничного соперника?

— Сегодня получилось хорошо сыграть в большинстве. Не могу сказать, что мы смогли выполнить все установки, но нам удалось сделать максимум для победы.

— У вас хитрый гол получился. И защитники, и Илья Набоков поверили, что пойдёт передача на партнёра.

— Мы отрабатываем много комбинаций на тренировках, но в этот раз момент просто сам пришёл.

— Южноуральское дерби, ещё и с действующим чемпионом. Чувствовался какой-то дополнительный накал?

— Это был очень важный для нас матч. Последние игры были не самые стабильные, хотелось сегодня победить. Но не стоит расслабляться, такой же значимый поединок ждёт команду ещё и после паузы.

— Как повторить успех в дерби 12 февраля?

— Нужно просто выиграть.

— На выходных пройдёт Матч звёзд КХЛ. Будете ли смотреть или предпочтёте отдохнуть от игры полностью?

— Постараюсь отдохнуть, но за сокомандниками на Матче звёзд, конечно, посмотрю! – сказал Глотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.