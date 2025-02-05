Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Глотов рассказал, чувствуется ли особый накал в уральском дерби «Трактора» с «Металлургом»

Глотов рассказал, чувствуется ли особый накал в уральском дерби «Трактора» с «Металлургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Трактора» Василий Глотов оценил победу в уральском дерби с «Металлургом» со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Дронов (Шабанов, Глотов) – 04:44 (5x5)     2:0 Кравцов (Светлаков) – 08:14 (5x5)     2:1 Джозефс (Силантьев, Канцеров) – 18:51 (5x5)     3:1 Коростелёв (Блажиевский, Дер-Аргучинцев) – 32:09 (5x5)     4:1 Глотов (Дронов) – 33:43 (5x4)     4:2 Вовченко (Пресс) – 37:56 (5x4)     5:2 Рыков – 42:46 (5x5)    

— Оцените сегодняшний матч. Все ли установки получилось выполнить против быстрого и техничного соперника?
— Сегодня получилось хорошо сыграть в большинстве. Не могу сказать, что мы смогли выполнить все установки, но нам удалось сделать максимум для победы.

— У вас хитрый гол получился. И защитники, и Илья Набоков поверили, что пойдёт передача на партнёра.
— Мы отрабатываем много комбинаций на тренировках, но в этот раз момент просто сам пришёл.

— Южноуральское дерби, ещё и с действующим чемпионом. Чувствовался какой-то дополнительный накал?
— Это был очень важный для нас матч. Последние игры были не самые стабильные, хотелось сегодня победить. Но не стоит расслабляться, такой же значимый поединок ждёт команду ещё и после паузы.

— Как повторить успех в дерби 12 февраля?
— Нужно просто выиграть.

— На выходных пройдёт Матч звёзд КХЛ. Будете ли смотреть или предпочтёте отдохнуть от игры полностью?
— Постараюсь отдохнуть, но за сокомандниками на Матче звёзд, конечно, посмотрю! – сказал Глотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Материалы по теме
Видео
«Трактор» забросил пять шайб и уверенно обыграл «Металлург» в уральском дерби
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android