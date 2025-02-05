Разин — о поражении от «Трактора»: не хватило сил и эмоций, горючее закончилось

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче с принципиальным соперником «Трактором» (2:5) и посетовал на усталость хоккеистов магнитогорской команды.
— Не хватило сил, эмоций. Третья игра на выезде, все матчи тяжёлые, соперники топовые. Горючее закончилось, но не на всю игру. Отрезки были, которые проваливали. Два первых гола, а также третий и четвёртый пришли быстро. Тяжело отыгрываться в такой ситуации, хотя начали неплохо. Ничего страшного, отдохнём. До встречи в следующем матче.
— На прошлой пресс-конференции вы сказали про искусственный интеллект. Сегодня два спорных момента остались на стороне «Трактора».
— Сегодня искусственный интеллект был на стороне «Трактора», — цитирует Разина пресс-служба челябинского клуба.
- 5 февраля 2025
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