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Разин — о поражении от «Трактора»: не хватило сил и эмоций, горючее закончилось

Разин — о поражении от «Трактора»: не хватило сил и эмоций, горючее закончилось
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче с принципиальным соперником «Трактором» (2:5) и посетовал на усталость хоккеистов магнитогорской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Дронов (Шабанов, Глотов) – 04:44 (5x5)     2:0 Кравцов (Светлаков) – 08:14 (5x5)     2:1 Джозефс (Силантьев, Канцеров) – 18:51 (5x5)     3:1 Коростелёв (Блажиевский, Дер-Аргучинцев) – 32:09 (5x5)     4:1 Глотов (Дронов) – 33:43 (5x4)     4:2 Вовченко (Пресс) – 37:56 (5x4)     5:2 Рыков – 42:46 (5x5)    

— Не хватило сил, эмоций. Третья игра на выезде, все матчи тяжёлые, соперники топовые. Горючее закончилось, но не на всю игру. Отрезки были, которые проваливали. Два первых гола, а также третий и четвёртый пришли быстро. Тяжело отыгрываться в такой ситуации, хотя начали неплохо. Ничего страшного, отдохнём. До встречи в следующем матче.

— На прошлой пресс-конференции вы сказали про искусственный интеллект. Сегодня два спорных момента остались на стороне «Трактора».
— Сегодня искусственный интеллект был на стороне «Трактора», — цитирует Разина пресс-служба челябинского клуба.

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