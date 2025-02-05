Бенуа Гру оценил победу «Трактора» в принципиальном матче с «Металлургом»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу в принципиальном матче с «Металлургом» (5:2).
— Это важная победа перед перерывом на Матч звёзд КХЛ. Мы боролись против сильного соперника, и мне понравилось, как все наши хоккеисты были сильно вовлечены в этот матч. «Металлург» — очень быстрая команда, которая хорошо владеет шайбой и хорошо контролирует её, также эта команда хорошо структурирована. Мне понравились наши защитники, которые показали силовой хоккей и блокировали броски, показывали хороший выход из зоны.
— Спасибо вам за интересный матч и прекрасный результат для всех челябинских болельщиков. Вы прониклись сегодня атмосферой дерби с «Металлургом»?
— Спасибо за ваши слова, но я считаю, что эту благодарность в первую очередь заслуживают наши игроки, которые были на льду. В матчах с «Металлургом» и «Автомобилистом» атмосфера на трибунах очень наэлектризованная. Это касается и нашей арены, и гостевых арен, — цитирует Гру пресс-служба клуба.
- 5 февраля 2025
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