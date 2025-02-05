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Бенуа Гру оценил победу «Трактора» в принципиальном матче с «Металлургом»

Бенуа Гру оценил победу «Трактора» в принципиальном матче с «Металлургом»
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Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу в принципиальном матче с «Металлургом» (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Дронов (Шабанов, Глотов) – 04:44 (5x5)     2:0 Кравцов (Светлаков) – 08:14 (5x5)     2:1 Джозефс (Силантьев, Канцеров) – 18:51 (5x5)     3:1 Коростелёв (Блажиевский, Дер-Аргучинцев) – 32:09 (5x5)     4:1 Глотов (Дронов) – 33:43 (5x4)     4:2 Вовченко (Пресс) – 37:56 (5x4)     5:2 Рыков – 42:46 (5x5)    

— Это важная победа перед перерывом на Матч звёзд КХЛ. Мы боролись против сильного соперника, и мне понравилось, как все наши хоккеисты были сильно вовлечены в этот матч. «Металлург» — очень быстрая команда, которая хорошо владеет шайбой и хорошо контролирует её, также эта команда хорошо структурирована. Мне понравились наши защитники, которые показали силовой хоккей и блокировали броски, показывали хороший выход из зоны.

— Спасибо вам за интересный матч и прекрасный результат для всех челябинских болельщиков. Вы прониклись сегодня атмосферой дерби с «Металлургом»?
— Спасибо за ваши слова, но я считаю, что эту благодарность в первую очередь заслуживают наши игроки, которые были на льду. В матчах с «Металлургом» и «Автомобилистом» атмосфера на трибунах очень наэлектризованная. Это касается и нашей арены, и гостевых арен, — цитирует Гру пресс-служба клуба.

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