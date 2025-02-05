Бенуа Гру — об участии в Матче звёзд КХЛ: для меня это большая честь

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру поделился эмоциями от предстоящего участия в Матче звёзд КХЛ. Специалист возглавит сборную Дивизиона Харламова.

«Я с нетерпением жду встречи как с другими тренерами, которые примут участие, так и с игроками. Я работаю в отличной лиге, с отличными тренерами и игроками, а если ты работаешь в КХЛ, то за тобой наблюдают прекрасные болельщики. Матч звёзд – возможность узнать лучше как игроков, так и тренеров. Для меня большая честь представлять клуб на таком мероприятии вместе с Фукале, Шабановым и Кадейкиным», – цитирует Гру пресс-служба клуба.

Звёздный уикенд КХЛ пройдёт в Новосибирске 8-9 февраля на «Сибирь-Арене».