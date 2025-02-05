Бывший тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт возглавил немецкий клуб «Штраубинг Тайгерс», сообщает пресс-служба клуба.

Вудкрофт начал свою тренерскую карьеру в НХЛ в качестве тренера по развитию навыков, а затем в 2014 году перешёл в «Адлер Мангейм» в качестве помощника тренера и выиграл с командой чемпионат Германии. В последующие годы он работал главным тренером в КХЛ в минском «Динамо» и в швейцарской национальной лиге в хоккейном клубе «Женева-Серветт».

Он также входил в тренерский штаб сборной Канады на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, где вместе с командой завоевал бронзовую медаль. Он также был помощником тренера на Кубке Шпенглера и привёл сборную Канады к победе на турнире в 2017 году.