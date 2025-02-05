Большинство действующих игроков НХЛ выбрали Тортореллу как наименее желанного тренера

The Athletic провёл анонимный опрос среди действующих игроков Национальной хоккейной лиги и узнал, под руководством какого главного тренера они меньше всего хотели бы играть. С большим отрывом в этом опросе победил главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла, набравший 38,46% голосов.

В тройку попали Брюс Кэссиди с 12,31% голосов и Майк Бэбкок с Грегом Крониным, набравшие по 7,69% голосов.

Фото: The Athletic

Торторелла за свою тренерскую карьеру также возглавлял клубы «Коламбус Блю Джекетс», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», с последним выиграл Кубок Стэнли в 2004 году. Также он является двукратным обладателем «Джек Адамс Эворд», приза лучшему тренеру года в НХЛ. Известен как жёсткий и эмоциональный тренер, который нередко имеет конфликты с игроками.