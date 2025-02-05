«Нашёлся чересчур ретивый охранник». Медведев — о ситуации с болельщиком «Ак Барса»

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал ситуацию с болельщиками «Ак Барса» на матче петербургского клуба. Отца с 10-летним сыном забрали в отделение полиции после того, как ребёнок бросил кепку на лёд, чтобы отметить хет-трик нападающего «Ак Барса» Артёма Галимова.

«Мы только за то, чтобы болельщики проявляли эмоции. Буквально несколько дней назад Иван Демидов сделал хет‑трик, на лёд полетели десятки кепок, и никаких проблем ни у кого не возникло. Да, на этот раз нашёлся чересчур ретивый охранник, но мы и на месте старались помочь этим болельщикам и остаёмся с ними на связи, обязательно пригласим их в гости, проведём экскурсию по «СКА Арене». Важно, что у наших гостей нет и изначально не было претензий к клубу, так что хочу всех успокоить: жареной истории из этого не получится», — цитирует Медведева «Матч ТВ».