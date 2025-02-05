«Ак Барс» поддержал болельщика, задержанного на матче СКА за брошенную на лёд кепку

«Ак Барс» поддержал 10-летнего ребёнка Рому и его отца, задержанных на матче СКА за брошенную на лёд кепку. Нападающий казанского клуба Артём Галимов поблагодарил мальчика за поддержку и подписал для него игровую майку.

«Рома, привет. Спасибо, что поддерживаешь нас на выезде. Спасибо, что бросил шапку после моего хет-трика. Приходи ещё, будешь поддерживать нас и дальше. Также бросать шапки и кепки, ничего не бойся, всё будет отлично», – сказал Галимов.

Права на видео принадлежат ХК «Ак Барс». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Напомним, отца с ребёнком задержали и доставили в отдел полиции, где продержали более двух часов. Полицейские ссылались на то, что, несмотря на регламент КХЛ, в Административном кодексе прописано, что бросать посторонние предметы на лёд нельзя.