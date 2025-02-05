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Карбери рассказал, как действует Овечкин, когда соперник играет с пустыми воротами

Карбери рассказал, как действует Овечкин, когда соперник играет с пустыми воротами
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Главный тренер «Вашингтон Кэкпиталз» Спенсер Карбери рассказал о том, как российский нападающий Александр Овечкин действует в концовке матчей, когда соперник играет с пустыми воротами. Тренер заявил, что россиянин действует осторожно в подобных ситуациях, чтобы не навредить команде и не упустить победный счёт.

«Мы много говорим с ним об игре в концовках подобных матчей. Когда результат игры находится на кону, то ему приходится ждать шайбу ​​и быть очень, очень умным и осторожным, чтобы не нарушать систему нашей игры. У него нет с этим проблем», — цитирует Карбери пресс-служба столичного клуба.

Напомним, в матче с «Флоридой» (6:3) Овечкин поразил пустые ворота соперника за одну десятую секунды до конца матча.

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