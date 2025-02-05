Некоторые игроки НХЛ выступают за сокращение количества матчей в регулярном сезоне

The Athletic провёл анонимный опрос среди действующих хоккеистов Национальной хоккейной лиги, чтобы узнать их мнение о длительности регулярного чемпионата. Большинство (58,33%) игроков устраивает регулярка из 82 матчей, однако некоторые из них заявили о необходимости её сокращения.

«Я думаю, что 72–75 игры, вероятно, было бы лучше, особенно для команд, которые каждый год далеко заходят в плей-офф», — сказал один из игроков.

«Я просто нахожу, что иногда эти игры каждый день подряд — просто безумие. Я думаю, что качество матчей было бы выше, если бы у нас было меньше игр», — сказал другой игрок.

«Я бы хотел, чтобы в регулярном сезоне было 62 игры, это было бы идеально. Но я понимаю экономику этого, и если мы сыграем 62 игры, мы все получим 75% от того, что заработаем. Я думаю, ребята говорили о том, чтобы играть меньше выставочных игр и добавить ещё две игры сезона, чтобы мы могли заработать ещё больше денег. В идеальном мире, я думаю, 62 игры было бы правильным решением», — сказал один из игроков.